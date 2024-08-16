Telegram-канал Mash утверждает, что певица Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза) отказалась от обращения в реабилитационный центр и решила восстанавливаться дома. По данным Mash, такое решение было принято из-за угрозы утечки информации.

Telegram-канал сослался на нескольких человек из окружения певицы, рассказавших, что она сама приняла решение и «лечение вовсю идет». По словам собеседников Mash, за состоянием певицы наблюдают «проверенные врачи», которые посещают ее дома.

В июле после выступления Глюкозы на концерте в честь Дня металлурга в Красноярске зрители пожаловались на странное поведение певицы и предположили, что она была нетрезва. Сама певица заявила, что последний месяц был сложным для нее из-за смерти бабушки.

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Чистякова-Ионова сообщила, что ей пришлось обратиться к врачу, который прописал ей снотворное и антидепрессанты. Она заявила, что впервые в жизни принимала такие лекарства и не знала, как они на нее действуют.