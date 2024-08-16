Раскрыт райдер 65-летней Надежды Кадышевой

Солистка ансамбля «Золотое кольцо» Надежда Кадышева переживает вторую волну популярности. Спрос на концерты коллектива в последнее время вырос вдвое благодаря внезапно завирусившемуся в Сети хиту «Плывет веночек».

© Passion.ru

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, несмотря на ажиотаж, желающим пригласить 65-летнюю Надежду Кадышеву на корпоратив придется заплатить всего 1,5 миллиона рублей. Плюс предоставить гримерку с молоком, сушками, фруктами, чаем, кофе и пластиковыми стаканчиками.

Согласно райдеру, артистка готова приехать на мероприятие на поезде, но желательно не в первом или последнем купе. Кроме того, встречать Кадышеву должен немногословный водитель. По поводу проживания также нет особых требований, допускается даже размещение на вилле или в коттедже. Главное – тишина.

Ранее пластический хирург Вячеслав Балкизов предположил, что Кадышева сделала подтяжку лица и блефаропластику и отдала за хирургическое вмешательство более миллиона рублей.