Бари Алибасову поставили новый диагноз

У продюсера Бари Алибасова диагностировали церебральный атеросклероз. Об этом сообщает Mash со ссылкой на источники. Если болезнь не лечить, то она может привести к деменции и инсульту.

При данном заболевании сосуды мозга сужаются из-за атеросклеротических бляшек — отложений холестерина на их стенках. Как отмечается, на днях продюсер пожаловался врачам на звон и шум в голове, а также сильные головокружения. Такое состояние у него наблюдалась даже в лежачем положении.

«В итоге медики поставили диагноз и прописали лечение, при соблюдении которого заболевание не должно прогрессировать», — говорится в публикации.

Ситуация осложняется отношением Алибасова к выписанным препаратам, подчеркивает канал. Он обратил внимание на то, что некоторое время назад продюсер решил не принимать антидепрессанты и противосудорожные препараты после инсульта.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что у Алибасова диагностировали дизартрию - нарушение речи на фоне перенесенного инсульта. Напомним, что в феврале этого года Алибасов был госпитализирован. В СМИ появилась информация о перенесенном им инсульте. Сообщалось, что основатель группы «На-На» не может вспомнить, где он находится и только многократное повторение одной и той же информации помогало донести до него положение дел.