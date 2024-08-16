Блогер Гусейн Гасанов погасил многомиллионный долг перед налоговой

Блогер Гусейн Гасанов закрыл все долги перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Как сообщает Telegram-канал Shot, у него была задолженность почти в 145 млн рублей.

В начале лета Гасанову заблокировали счета в четырех банках. ФНС требовала изъять у него апартаменты в «Москва-Сити» площадью 124 квадратных метра, Rolls-Royce Cullinan 2020 года выпуска и Chevrolet Tahoe 2022 года. На данный момент долг погашен, однако счета блогера все еще заблокированы.

Ранее СМИ сообщали, что курьеры закрытого суши-ресторана Гасанова отсудили у него более полумиллиона рублей. Компания блогера открылась весной 2023 года, проработала чуть больше года и закрылась. Летом иск против организации подала курьерская фирма «Доставка 24», представители которой развозили роллы. Суд постановил выплатить доставщикам 573 тысячи рублей по договору оказания услуг.