Глюкозе разблокировали банковские счета

Банковские счета Натальи Чистяковой-Ионовой, известной как певица Глюкоза, операции по которым ранее были приостановлены из-за долгов по налогам, теперь разморожены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные «БИР-Аналитик».

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Сумма выплат составила почти 263 тысячи рублей.

Налоговая заблокировала счета Глюкозы в конце июля. Позже источник из окружения исполнительницы опроверг эту информацию, заявив, что ФНС попыталась взыскать авансовый платеж налога ИП на счет, который был неактивен.