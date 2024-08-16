Бритни Спирс станцевала на камеру в бюстгальтере из кожаного ремня

Американская певица Бритни Спирс станцевала на камеру в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram* (запрещенная в России соцсеть).

© @britneyspears

В размещенном ролике 42-летняя исполнительница предстала в розовых плавках от бикини и бюстгальтере, чашки которого выполнены из ткани, а каркас — из кожаного черного ремня. При этом она надела высокие вельветовые сапоги и широкополую шляпу. Артистка дополнила образ чокером и макияжем в стиле в smoky eyes.

На протяжении всего ролика знаменитость исполняла танец, принимая различные непристойные позы.

Ранее Спирс похвасталась новым цветом волос на видео в откровенном наряде. Тогда певица танцевала перед камерой в белых сапогах и облегающем боди с леопардовым принтом.

*запрещенная в России соцсеть.