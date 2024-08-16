Ковальчук впервые поделилась эмоциями после свадьбы с Харламовым

Актриса Екатерина Ковальчук впервые поделилась своими эмоциями после свадьбы с юмористом Гариком Харламовым. О своих впечатлениях после торжества она рассказала на странице в социальной сети VK.

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— Спасибо всем самым самым, кто разделил с нами этот праздник и эту радость! Это был невероятный день! Он навсегда останется теплом и большим счастьем в душе, — написала артистка.

Она также рассказала, что примерно с 15 лет мечтала выйти замуж и сыграть свадьбу. Однако она даже не могла представить, что ее торжество будет именно таким.

Ковальчук добавила, что супруг делает ее самой счастливой.

Знаменитая сваха и ведущая проекта «Давай поженимся!» предположила, сколько продлится союз Харламова с Ковальчук. По ее словам, женщина обязана быть бережливой в расходах, не врать, быть справедливой и приучать детей к любви к ближнему.

7 августа стало известно, что Харламов и Ковальчук сыграли свадьбу. Пара расписалась два месяца назад, но пышный праздник устроила только сейчас. Свадьба проходила в Agalarov Estate, на нее были приглашены известные актеры и юмористы.