Тимати раскритиковали за фото на 41-летие

Рэпер Тимати опубликовал фото с матерью Симоной Юнусовой, дочерью Алисой и сыном Ратмиром на 41-летие. Снимками он поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

На фото с празднования дня рождения рэпер позировал в окружении семьи на пляже. Однако на фото не было девушки Валентины Ивановой, которая также прилетела на отдых с ними. Поклонники раскритиковала рэпера и задались вопросом: «Почему он спрятал девушку?».

© Соцсети

Валентина Иванова стала наиболее известна после романа с рэпером Тимати. Зимой 2021 года появился слух, что они – пара. В апреле 2022-го артист и модель впервые вышли в свет вместе. В декабре того же года певец вместе с возлюбленной посетили свадьбу Оксаны Самойловой и Джигана.

Тимати регулярно делает дорогостоящие подарки для модели и отвозит на курорты. Так, в марте Тимати купил Ивановой новый автомобиль — Mercedes-Benz G-Класса темно-зеленого цвета. Модель снялась у машины в прозрачном топе и кожаных джинсах. Известно, что блогерша также получила Porsche на свое 20-летие от исполнителя.