Появились новые данные о состоянии Елены Кондулайнен

Известная актриса Елена Кондулайнен испытывает проблемы с речью после операции под общим наркозом, пишет «Российская газета» со ссылкой на источник.

Кроме того, артистку беспокоит шум в ушах. Период восстановления после инсульта в 2020 году затянулся из-за серьёзного перелома ноги, пояснили журналисты.

Напомним, что Кондулайнен считалась одной из самых красивых советских актрис. Она снялась в таких лентах, как «Сто дней до приказа», «Раз, два — горе не беда!», «Зверобой», «На Муромской дорожке».

В 2000-е снова вернулась в кино, сыграла в картинах «Даун Хаус», сериалах «Интерны», «Женщины на грани», «Склифосовский».

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В конце июля 2020 года Кондулайнен была госпитализирована в Боткинскую больницу с инсультом. Ей диагностировали острое нарушение мозгового кровообращения, а также сосудистое поражение головного мозга. Медики сделали все возможное для спасения ее жизни.

В 2022 году актриса сообщила, что после инсульта не могла слышать звонков и не смотрела телевизор — ее раздражали, выводили из себя все звуки.