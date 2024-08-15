Жена Сосо Павлиашвили посмеялась над Алсу в платье-комбинации

Певица Алсу после скандального начала бракоразводного процесса с бизнесменом Яном Абрамовым все чаще стала появляться на публике в смелых нарядах. 41-летняя исполнительница хита «Зимний сон» опубликовала в своем блоге короткий видеоролик, на кадрах которого запечатлена в платье-комбинации с леопардовым принтом на фоне статуй белых лошадей.

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Новый образ Алсу оценили многие знаменитости, в том числе продюсер Яна Рудковская и певца Зара. Не смогла пройти мимо и жена Сосо Павлиашвили Ирина Патлах. Она оставила неоднозначный ироничный комментарий, но при этом выразила свое восхищение Алсу.

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«Все смешалось — кони, леопарды. Это самый красивый на земле леопард – редкий, исчезающий вид», — написала жена Павлиашвили.

Поклонники артистки также отметили, что развод пошел ей на пользу.

«Царица! Сколько стати, грации, женственности! Ян наверняка уже пожалел обо всем!» - отметили комментаторы.

Ранее юрист Катя Гордон заявила, что Ян Абрамов изменял Алсу больше года. Она отметила, что «в тусовке» никто не удивлен разводу. Также юрист высмеяла блогера Анастасию Решетову после ее слов об отсутствии связи с женатыми мужчинами.