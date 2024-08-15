Ведущий «Дома-2» во второй раз станет отцом
Ведущий и бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Андрей Черкасов и его жена, звезда проекта Кристина Черкасова, ждут второго ребенка. О том, что они станут родителями во второй раз, пара сообщила в Telegram-канале.
Черкасовы опубликовали ролик, на котором видно, что супруга ведущего «Дома-2» беременна.
«Разделите с нами это счастье», — написали они.
Ранее сообщалось, что звезда юмористического шоу Comedy Woman Марина Федункив отреагировала на слух о том, что она беременна.
«Кто у нас до старости рожает? Собаки и я, да?» — пошутила артистка, комментируя слухи.
Она также подчеркнула, что считает подобные заявления смешными.
Андрей и Кристина Черкасовы познакомились на «Доме-2». В 2018 году пара поженилась. Спустя два года у Черкасовых родился сын, которого назвали Святославом.