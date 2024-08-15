В «Никола-Ленивце» стартовал фестиваль Signal

В арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области открылся фестиваль электронной музыки Signal. Мероприятие продлится до 18 августа.

В лайнапе Signal 250 артистов, в том числе 30 иностранных гостей из Японии, Франции, Индонезии, Южной Кореи, Германии, Аргентины. Среди самых ожидаемых выступлений: презентация пластинки «Бензин» сайд-проекта Дельфина «Механический пес» (16 августа), шоукейс творческого объединения диджея Никиты Забелина Resonance Moscow (18 августа), эвент электронного с африканскими мотивами лейбла из Уганды Nyege Nyege (16 августа), шоу TESLA с молниями и реактивной проекцией (17 августа), а также концерты Найка Борзова и ЛАУД (16 августа) и японского электронщика AOKI takamasa (18 августа).

Кроме того, зрителей ждут арт-инсталляции от победителей арт-колла Signal по мотивам главной темы фестиваля в 2024-м — Hidden Dimensions. В рамках просветительского проекта Signal Academy пройдут образовательные лекции, кинопоказы, воркшопы в области музыки, архитектуры, искусства и коммуникаций.

Например, состоится показ фильма «Лепота» совместно с онлайн-школой Bang Bang Education и воркшоп-манифест «Сила аутентичных команд» от коммуникационного агентства SETTERS. А еще гости смогут играть в волейбол, крокет, корнхол и петанк, пользоваться каршерингом, refill-станцией с бесплатной водой и многим другим.

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