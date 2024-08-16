В деле Перри появились новые фигуранты

Пять человек сели на скамью подсудимых по делу о смерти американского актера Мэттью Перри. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на прокурора Мартина Эстраду.

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Следствие считает, что Перри, который скончался от передозировки кетамина, получил слишком большой объем лекарств от двух врачей Сальвадора Пласенсии и Марка Чавеса, при этом помощник актера Кеннет Ивамаса намеренно ввел Перри слишком большую дозировку лекарства.

«Эти обвиняемые воспользовались проблемами с наркозависимостью мистера Перри, чтобы обогатиться. Они знали, что то, что они делают, неправильно», — заявил Эстрада.

По делу, помимо врачей и помощника актера, проходит также местный наркобарон, «Кетаминовая королева Лос-Анджелеса» Джасвин Сангха и распространитель наркотиков Эрик Флеминг — у них Ивамаса также покупал нелегальный кетамин.

До этого стало известно, что Мэттью Перри покупал наркотики у «Кетаминовой королевы Лос-Анджелеса».

Ранее стало известно, что следователи, занимающиеся делом Мэттью Перри, при рассмотрении уголовных обвинений будут учитывать расследование трагедий с передозировками у рэпера Мака Миллера и певца Майкла Джексона.