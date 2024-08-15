Харламов и Ковальчук поделились первыми фото со свадьбы

Молодожены о свадьбе не распространялись, но после торжества оставлять ей в тайне не стали. Сегодня Гарик Харламов и Катерина Ковальчук порадовали поклонников целым постом с праздничными снимками и произвели настоящий фурор. Кадры получились невероятно трогательными — настоящие чувства на фотографиях всегда видны. Смотрите сами!

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За считаные часы пост собрал рекордное количество лайков. Гарика и Катерину горячо поздравляют как фолловеры, так и пользователи запрещенной соцсети, которые на супругов только что подписались. Отметились в комментариях и знаменитости.

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Например, актриса Лиза Моряк пожелала молодоженам жить счастливо, как она с Сариком Андреасяном. А Саша Савельева оставила короткое: «Классные».

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Напомним, что Гарик и Катерина познакомились на съемочной площадке сериала «Гусар», в котором сыграли главные роли, и начали встречаться в 2021 году. На помолвку юморист намекнул, показав кольцо на пальце возлюбленной. А о их походе в ЗАГС в начале июня общественность узнала из сторис актрисы и случайного «жена»‎ комедианта во время свадебного путешествия.

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* Запрещен в РФ.

Как прошла свадьба Гарика Харламова и Катерины Ковальчук: эксклюзив Super