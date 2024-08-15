Нюша выпустила трек Wrong Radio и клип на него

Поп-певица Нюша представила песню Wrong Radio, записанную с ее постоянным соавтором Дмитрием Агафоновым.

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Смысл энергичной R&B-поп-композиции сама артистка объяснила как игру вокруг «ярлыков общества»:

«"Чтобы пробиться, надо иметь связи, с кем-то спать, платить за эфир". Возможно, такой вариант развития событий бывает, но я считаю, что то, что сделано с любовью и от сердца, найдет своего слушателя в любом случае». По словам Нюши, в сингле она поет о том, что ее любовь, выраженная в виде песни, не будет играть на «неправильном радио».

Более двух лет назад на трек было снято видео, которое звезда выложила только сейчас. Во время съемок певица находилась на седьмом месяце беременности. В ролике девушка танцует в роскошном особняке в окружении стильных служанок.

В конце прошлого года Нюша получила звание «Заслуженная артистка Туркменистана».