В России оценили вероятность признания продюсера Разина иноагентом

Минюст России могут убедить признать продюсера Андрея Разина иноагентом, допустил звездный адвокат Сергей Жорин. В беседе с NEWS.ru он предположил, что у общественного движения «Ветераны России» есть большие шансы для достижения успеха в данном деле. По мнению адвоката, нельзя исключать, что совокупность обстоятельств может стать поводом для внесения продюсера в реестр. Он обратил внимание, что критерии признания иноагентом достаточно широкие и поддаются трактовке.

Критерии признания любого лица иноагентом очень размыты и достаточно широкие и поддающиеся трактовке. Я не исключаю, что с учетом совокупности обстоятельств организация «Ветераны России» может справиться с этой задачей и убедить Минюст в том, что необходимо внести данного гражданина в реестр иноагентов. Мне кажется, у «Ветеранов России» есть достаточно большие шансы для достижения успеха в данном деле, — высказался Жорин.

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Общественники требуют признать продюсера Андрея Разина иноагентом и проверить на финансирование ВСУ. Об этом в четверг, 15 августа, сообщил Shot.

«Ветераны России» просят Генпрокуратуру, СК и Минюст проверить Разина на его возможные связи с иностранными организациями. После начала СВО продюсер продал всю свою недвижимость в России и переехал в США. При этом оттуда он продолжал судиться с семьей певца Юрия Шатунова.

— Разин, угрожая семье покойного артиста, дошел до того, что вдове прямым текстом говорит, что она «может очень сильно пострадать». Кто он такой, чтобы угрожать? Дырку от бублика получит, а не права на песни! Заработал миллионы на голосе Шатунова, а теперь пора бы и честь знать. Сбежал в США? Ну вот и сиди там! — заявил председатель движения «Ветераны России».

Общественники надеются, что так он быстрее отстанет от семьи Шатунова.

Сейчас Разин скрывается от российских судебных приставов. В РФ у него осталось больше миллиона рублей долга, в том числе недоплаченная коммуналка и компенсация, которую по решению суда продюсер должен выплатить телеведущей Валерии Кудрявцевой за клевету, передает Shot.

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Хостинский районный суд Сочи признал, что права на все главные хиты песни группы «Ласковый май» принадлежат семье покойного певца Юрия Шатунова. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Родные экс-солиста музыкального коллектива обратились в суд с иском к продюсеру Андрею Разину. В заявлении было указано, что в 2019 году Шатунов заключил с Сергеем Кузнецовым договор, по которому исключительные права на 23 композиции стали принадлежать ему. А после смерти артиста они перешли его семье – вдвое, дочери и сыну.

Однако экс-продюсер «Ласкового мая» утверждал, что в 1992 году тоже заключил договор с Кузнецовым, поэтому является настоящим правообладателем. По его словам, в договоре упоминались 27 песен, среди которых 23 спорных. Оригинал этого документа Разин в суд так и не предоставил.

14 августа стало известно, что суд рассмотрел иск семьи Шатунова и признал, что права на все 23 композиции принадлежат родным музыканта. Среди них «Белые розы», «Седая ночь», «Тающий снег» и другие.

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Экс-продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин вышел на связь с журналистами после того, как стало известно о решении суда в Сочи в пользу семьи покойного певца Юрия Шатунова. Вдову и детей артиста признали правообладателями 23-х хитов музыкального коллектива. Но Разин с этим не согласен.

По словам продюсера, если Светлана «сунется» в США с этим заключением суда, то ей грозит до пяти лет лишения свободы за хищение чужого имущества. Он подчеркнул, что в случае повторного нарушения ей грозит до 10 лет с конфискацией.

Решение суда Разин считает несправедливым. Он намерен его обжаловать. Однако сначала он собирается ждать заседания Ставропольского суда. В сентябре будет пересматриваться вопрос по поводу завещания Юрия Шатунова. Продюсер заявил, что вдова артиста не может владеть никакими песнями группы, как как правообладатель Руслан Филатов, по его словам, продал их американцам.

«Шатунов при жизни пытался оспорить решение в пользу Филатова в Московском арбитражном суде. Апелляционная инстанция заявила, что Филатов является правообладателем, и отказала Шатунову. <…> Вдова Шатунова может очень сильно пострадать. Мне жалко ее несовершеннолетних детей, взяв у них доверенность, она действует от их имени», — отметил Разин в беседе с mk.ru.

Ранее Андрей Разин заявил, что хочет завещать песни «Ласкового мая» детям Юрия Шатунова.

Вдова певца Юрия Шатунова Светлана поблагодарила за поздравления после победы семьи в суде с продюсером Андреем Разиным за песни экс-солиста "Ласкового мая". Об этом сообщает aif.ru. Недавно Хостинский районный суд города Сочи признал исключительные права на творчество певца Юрия Шатунова за его семьей. Речь шла о 23 композициях исполнителя, среди которых, в частности, композиции "Белые розы" и "Седая ночь".

"Нас услышали и Юра с нами!" - воскликнула Светлана Шатунова в беседе с изданием.

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Продюсер Андрей Разин может через суд оспорить передачу прав на песни группы «Ласковый май» семье исполнителя Юрия Шатунова, однако для этого ему нужно будет объяснить, почему ранее он не смог представить достаточных доказательств. Об этом в интервью НСН заявил юрист, специалист по авторским правам Павел Сурков.

«С учетом санкционного режима нет смысла обращаться в международные инстанции. Они мало внимания обращают на иски, исходящие из России. Пока решение вынес районный суд. Дальше Разин может обратиться в областную инстанцию, в данном случае в Краснодарский краевой суд. Затем дойти до Верховного суда, но обычно решения принимаются уже во второй инстанции. При этом Разин должен будет объяснить, почему не смог представить оригинал документов на слушании в первой инстанции. На основании решения суда первой инстанции будут учтены возможные новые доказательства. Возможно, документы находились в каком-то труднодоступном месте. В случае уважительной причины суд примет это во внимание», - сообщил он.

Как добавил собеседник НСН, нельзя исключать, что при дальнейшем рассмотрении, суд вынесет решение именно в пользу Разина.

«Если продюсер успел все права оформить на себя, будет принято решение в его пользу. Вопрос только в том, было ли это сделано, существуют ли подтверждающие документы. Важно, чтобы были предоставлены оригиналы, в этом случае возможна экспертиза подлинности подписей. На основании экспертизы суд вынесет решение. О шансах Разина говорить сложно, все зависит от обстоятельств, которые он представит», - заключил он.

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Бывший участник «Ласкового мая» Сергей Серков обвинил продюсера группы Андрея Разина в травле и угрозах. Об этом Серков рассказал Telegram-каналу SHOT.

Серков - участник первого состава «Ласкового мая». Он присоединился к группе в 1988 году, играл на клавишных, а затем на ударных. В 1990-м он покинул группу. В 2007-2019 годах Серков был одним из солистов воссоединившейся группы.

По словам Серкова, через несколько лет после воссоединения группы продюсер начал оскорблять его и заявлять, что музыкант не имеет никакого отношения к «Ласковому маю» - якобы он никогда не числился в группе официально. Как утверждает Серков, Разин обзванивал концертные площадки и организаторов с требованиями отменить его выступления.

Ранее в интервью журналу «7 дней» Серков рассказывал, что до сих пор хранит расписку, которую основатель «Ласкового мая» Сергей Кузнецов дал его отцу в 1988 году. В том документе Кузнецов обязался обеспечивать безопасность Серкова и отчислять его родителям процент от гонорара с каждого концерта.