Chance the Rapper угрожает фанатам перенести выпуск альбома

Хип-хоп-музыкант Chance the Rapper пригрозил поклонникам отложить релиз своей грядущей пластинки Star Line.

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В своих социальных сетях артист выложил видео, в котором возмутился, что фанаты называют предстоящий микстейп «альбомом», а не его официальным названием.

«"Дропни альбом" — это для всех остальных артистов. Для всех, чье творчество я тоже ценю. Но то, что делаю я, — это нечто иное. Это нечто очень специфическое. Это называется Star Line», — заявил Chance the Rapper.

По мнению исполнителя, его аудитория «не понимает, что происходит». При этом он благодарен всем, кто спрашивает его о микстейпе, и может выпустить студийник даже раньше, если люди начнут называть его Star Line.

В июне рэпер представил сингл Stars Out из нового полноформатника.