Ник Кейв признался, что Джонни Кэш молился, чтобы спеть с ним

Австралийский рок-музыкант Ник Кейв рассказал о записи кавера на песню Хэнка Уильямса I'm So Lonesome I Could Cry с американским певцом Джонни Кэшем в 2002-м.

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В программе The Late Show with Stephen Colbert артист заметил, что боялся петь с Кэшем из-за «весомости его голоса». При этом тогда Джонни был уже очень болен и походил «на призрака человека», очень отличающегося от образа, который Ник себе рисовал.

«Он сел со мной и сказал: "Послушай, ты знаешь, у меня был грипп, ларингит, у меня нет голоса. Я никогда ни о чем не просил Иисуса, но сегодня мне надо было выступить с тобой. Вчера вечером я упал на колени и сказал: "Иисус, я должен спеть с Ником. Верни мне мой голос"», — поделился Кейв.

По словам исполнителя, на следующее утро Кэш проснулся «поющим как птица» и преобразился прямо на глазах.

Ранее австралиец и его группа The Bad Seeds представили сингл Long Dark Night из грядущего альбома Wild God. Его выход запланирован на 30 августа.