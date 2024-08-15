Наджиев рассказал, что о Пугачевой говорил ее бывший муж Стефанович

Певец Игорь Наджиев заявил, что второй муж Аллы Пугачевой, режиссер Александр Стефанович называл популярность певицы «самым большим блефом» в СССР. Об этом Наджиев рассказал в интервью «Аргументам и фактам».

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Пугачева была замужем за Стефановичем с конца 1977-го по конец 1980 года. Наджиев заявил, что именно Стефанович «сделал» Пугачеву. Певец отметил, что знакомство с режиссером дало «гигантский толчок» ее карьере. Именно в то время вышел диск «Зеркало души» и фильм «Женщина, которая поет».

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«Я прекрасно запомнил его слова о ней: «Самый большой блеф конца ХХ века в Советском Союзе - это популярность Аллы Пугачевой». Это его слова, Стефановича, ее мужа. Который, как Пигмалион Галатею, ее создавал», - заявил Наджиев.

Как рассказывала в интервью сама Пугачева, она благодарна Стефановичу за то, что он «ввел ее в мир художников». Артистка отмечала, что режиссер познакомил ее с людьми, с которыми сама она никогда бы не познакомилась. Певица назвала Стефановича очень эрудированным человеком и подчеркнула, что ее всегда тянуло к людям, способным ее духовно обогатить.