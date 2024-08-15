Федункив ответила на новости о своей беременности

Актриса и комик Марина Федункив заявила KP.RU, что не видит смысла комментировать сообщения о своей беременности. Звезда сериала «Реальные пацаны» отметила, что ее застали прямо на съемках нового реалити-шоу. По словам знаменитости, она находится в настоящей деревне.

Ну а по этому вопросу, послушай, люди там чего-то себе написали, на кого-то сослались, эксклюзивом обозвали. Такая вот своя у них песочница из серии: сам танцую, сам пою, сам билеты продаю. Я в ней явно лишний персонаж, так что даже не вижу смысла что-либо комментировать, — заявила 52-летняя актриса.

Федункив пояснила, что является ведущей, а не участницей шоу. По ее словам, это не менее интересный опыт. Актриса пообещала премьеру осенью.

Знаменитость вышла замуж за итальянца Стефано Маджи три года назад. Возлюбленный актрисы моложе ее на 13 лет. В СМИ появились сообщения о том, что Федункив ждет ребенка, находясь на шестом месяце беременности.

Ранее журналисты сообщили, что невозможно скрыть положение актрисы. По данным источника, Федункив особо не пытается, хоть и носит в кадре на съемках просторные наряды. Информатор отметил, что у нее заметен животик, а чувствует себя звезда хорошо, но устает быстрее.