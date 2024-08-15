Внешность Виктории Бони на новых фото в купальнике вызвала споры в сети

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня показала фото в купальнике и вызвала споры в сети. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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44-летняя знаменитость предстала перед камерой, сидя в шезлонге в черном слитном купальнике с глубокими вырезами для ног. При этом инфлюэнсерша распустила волосы, сделала педикюр с красным лаком и отказалась от макияжа.

Подписчики оценили внешность ведущей в комментариях.

«Старушка. А что с глазами на первом фото? Фотошоп или операция неудачная?», «Силикон заметен», «Зачем делать пластику, а потом еще так ретушировать?», «Виктория шикарно выглядит», «18 лет, не больше. Такая куколка!», «Красотка с прекрасной фигурой», — высказались юзеры.

Ранее в августе Наталья Рудова и телеведущая и блогерша Алена Водонаева в крошечных бикини спрыгнули с яхты.