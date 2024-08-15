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Продюсера Разина требуют признать иноагентом и проверить на финансирование ВСУ

Общественники требуют признать продюсера Андрея Разина иноагентом и проверить на финансирование ВСУ. Об этом в четверг, 15 августа, сообщил Shot.

Продюсера Разина требуют признать иноагентом и проверить на финансирование ВСУ
© Вечерняя Москва

«Ветераны России» просят Генпрокуратуру, СК и Минюст проверить Разина на его возможные связи с иностранными организациями. После начала СВО продюсер продал всю свою недвижимость в России и переехал в США. При этом оттуда он продолжал судиться с семьей певца Юрия Шатунова.

Разин, угрожая семье покойного артиста, дошел до того, что вдове прямым текстом говорит, что она «может очень сильно пострадать». Кто он такой, чтобы угрожать? Дырку от бублика получит, а не права на песни! Заработал миллионы на голосе Шатунова, а теперь пора бы и честь знать. Сбежал в США? Ну вот и сиди там! — заявил председатель движения «Ветераны России».

Общественники надеются, что так он быстрее отстанет от семьи Шатунова.

Сейчас Разин скрывается от российских судебных приставов. В РФ у него осталось больше миллиона рублей долга, в том числе недоплаченная коммуналка и компенсация, которую по решению суда продюсер должен выплатить телеведущей Валерии Кудрявцевой за клевету, передает Shot.

Хостинский районный суд Сочи признал, что права на песни «Белые розы», «Седая ночь» и другие хиты «Ласкового мая» принадлежат семье певца Юрия Шатунова, который умер в 2022 году.

17 октября в столичном «Крокус Сити Холле» состоялся концерт под названием «Здесь был Юра», посвященный памяти певца Юрия Шатунова. После мероприятия между отечественными звездами разразился скандал. Его зачинщиком оказался экс-продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин. Подробнее о конфликте — в материале «Вечерней Москвы».

Шоу-бизнес
Валерия Кудрявцева
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