Продюсера Разина требуют признать иноагентом и проверить на финансирование ВСУ

Общественники требуют признать продюсера Андрея Разина иноагентом и проверить на финансирование ВСУ. Об этом в четверг, 15 августа, сообщил Shot.

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«Ветераны России» просят Генпрокуратуру, СК и Минюст проверить Разина на его возможные связи с иностранными организациями. После начала СВО продюсер продал всю свою недвижимость в России и переехал в США. При этом оттуда он продолжал судиться с семьей певца Юрия Шатунова.

— Разин, угрожая семье покойного артиста, дошел до того, что вдове прямым текстом говорит, что она «может очень сильно пострадать». Кто он такой, чтобы угрожать? Дырку от бублика получит, а не права на песни! Заработал миллионы на голосе Шатунова, а теперь пора бы и честь знать. Сбежал в США? Ну вот и сиди там! — заявил председатель движения «Ветераны России».

Общественники надеются, что так он быстрее отстанет от семьи Шатунова.

Сейчас Разин скрывается от российских судебных приставов. В РФ у него осталось больше миллиона рублей долга, в том числе недоплаченная коммуналка и компенсация, которую по решению суда продюсер должен выплатить телеведущей Валерии Кудрявцевой за клевету, передает Shot.

Хостинский районный суд Сочи признал, что права на песни «Белые розы», «Седая ночь» и другие хиты «Ласкового мая» принадлежат семье певца Юрия Шатунова, который умер в 2022 году.

17 октября в столичном «Крокус Сити Холле» состоялся концерт под названием «Здесь был Юра», посвященный памяти певца Юрия Шатунова. После мероприятия между отечественными звездами разразился скандал. Его зачинщиком оказался экс-продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин. Подробнее о конфликте — в материале «Вечерней Москвы».