SHAMAN прокомментировал свои концерты в Новороссии

Певец Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, рассказал о своих впечатлениях от выступления в новых регионах России. Слова артиста передает 5-tv.ru.

SHAMAN выступил в Мариуполе, Энергодаре и Токмаке, все выступления были бесплатными и собрали аудиторию не только из местных жителей и сотрудников Запорожской АЭС, но и бойцов СВО.

SHAMAN впервые за долгое время появился на публике с супругой

«Здесь мои песни приобретают особое звучание. А люди обладают такой силой, которая вдохновляет меня писать новые песни и идти вперед, несмотря ни на что. Тур по Новороссии обязательно продолжится, буду приезжать сюда еще и еще!» — рассказал музыкант.

Ранее стало известно, что SHAMAN дал концерт на Запорожской АЭС, спустя несколько дней после удара по ней сил ВСУ.