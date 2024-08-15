Галкин* готов отказаться от антироссийских шуток и выступить в РФ

Комик Максим Галкин* готов выступать перед россиянами на корпоративах по чужому сценарию. Как сообщает Telegram-канал Mash, юморист готов отказаться от антироссийских шуток и импровизации из-за резко просевших доходов от концертов.

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По данным канала, за подобное выступление Галкин* просит 80 тысяч евро (около 8 млн рублей). За эти деньги он готов в течение пяти часов развлекать гостей, а заказчик может сам написать сценарий — юморист выучит его и выдаст, словно это его материал. Запретных тем в условиях нет. В райдере у Галкина* указана бутылка 18-летнего виски Macallan, фрукты, нарезки, охрана по спецсоглашению с его директором, номер в пятизвездочном отеле и билеты бизнес-класса, чтобы долететь из Кипра или Израиля до места проведения мероприятия.

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По словам собеседников Mash из окружения комика, доходы семьи упали. По этой причине Галкин* решил отказаться от своей позиции, хоть и не публично.

Ранее канал сообщил, что супруга Галкина* певица Алла Пугачева собирается дать большой сольный концерт в России до конца года. Утверждалось, что она якобы приедет в РФ в августе, чтобы выбрать площадку, а также попробовать договориться о решении вопроса со снятием статуса иноагента с мужа. Сам Галкин* опроверг эту информацию.

* Галкин М. А. признан в России иностранным агентом