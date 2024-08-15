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Телеведущая Нелли Ермолаева заявила, что строит дом за 40 млн рублей

Ведущая «Дома-2» Нелли Ермолаева призналась, что строит вместе с мужем, блогером Алексеем Смагажевским дом, работу над которым планирует закончить к 1 сентября. Об этом она сообщила изданию mk.ru.

Ведущая «Дома-2» назвала стоимость своего дома
© РИА Новости

Ермолаева заявила, что на данный момент планирует потратить на строительство недвижимости минимум 40 млн рублей. Она не стала называть цену за дом «заоблачной».

«Что значит «высокий чек»? У каждого по-разному. Для кого-то и 20 тыс. — это большая сумма, а для кого-то и миллион не деньги. <...> Цены выросли, но не мы их диктуем», — подчеркнула телеведущая.

По словам Ермолаевой, в новом доме будет много интересных локаций. Знаменитость планирует оборудовать кабинет в стиле Бали, поскольку семья часть ездит в Индонезию. На втором этаже разместится «крутая терраса».

Супруг телеведущей Смагажевский, в свою очередь, поделился, что пара столкнулась с трудностями при строительстве. Им пришлось менять проект дома уже в процессе стройки, потому что Ермолаева захотела сделать второй этаж. Тогда крыша была уже возведена.

«В общем, теперь у нас есть второй этаж, где мы будем смотреть кино на пуфиках, но высота этажа будет небольшая», — рассказал он.

В июле 2023 года Ермолаева сыграла свадьбу с бизнесменом и блогером Алексеем Смагажевским. Они поженились в ЗАГСе подмосковной Барвихи. Известно, что в организации самого торжества участвовали порядка 250 человек. Ведущим же оказался певец Филипп Киркоров, который провел мероприятие удаленно из Греции.

Шоу-бизнес
Нелли Ермолаева
Филипп Киркоров