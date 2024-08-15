Ведущая «Дома-2» назвала стоимость своего дома

Ведущая «Дома-2» Нелли Ермолаева призналась, что строит вместе с мужем, блогером Алексеем Смагажевским дом, работу над которым планирует закончить к 1 сентября. Об этом она сообщила изданию mk.ru.

Ермолаева заявила, что на данный момент планирует потратить на строительство недвижимости минимум 40 млн рублей. Она не стала называть цену за дом «заоблачной».

«Что значит «высокий чек»? У каждого по-разному. Для кого-то и 20 тыс. — это большая сумма, а для кого-то и миллион не деньги. <...> Цены выросли, но не мы их диктуем», — подчеркнула телеведущая.

По словам Ермолаевой, в новом доме будет много интересных локаций. Знаменитость планирует оборудовать кабинет в стиле Бали, поскольку семья часть ездит в Индонезию. На втором этаже разместится «крутая терраса».

Супруг телеведущей Смагажевский, в свою очередь, поделился, что пара столкнулась с трудностями при строительстве. Им пришлось менять проект дома уже в процессе стройки, потому что Ермолаева захотела сделать второй этаж. Тогда крыша была уже возведена.

«В общем, теперь у нас есть второй этаж, где мы будем смотреть кино на пуфиках, но высота этажа будет небольшая», — рассказал он.

В июле 2023 года Ермолаева сыграла свадьбу с бизнесменом и блогером Алексеем Смагажевским. Они поженились в ЗАГСе подмосковной Барвихи. Известно, что в организации самого торжества участвовали порядка 250 человек. Ведущим же оказался певец Филипп Киркоров, который провел мероприятие удаленно из Греции.