Певица Леди Гага кардинально сменила имидж. Поп-исполнительница опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Газета.Ru

38-летняя Леди Гага была запечатлена с черными волосами. Певица сделала макияж с румянами и розовой помадой. Знаменитость позировала в черном платье и леопардовой шубе.

Леди Гага состоит в отношениях с предпринимателем Майклом Полански с 2019 года. Он является выпускником Гарвардского университета. Полански занимался благотворительными проектами компании Parker Group, которую создал Шон Паркер, сооснователь Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Леди Гага старается не афишировать свою личную жизнь, поэтому редко появляется на публике вместе с возлюбленным.

В апреле певица спровоцировала слухи о помолвке. Звезду подловили папарацци во время прогулки. Журналисты заметили на безымянном пальце поп-исполнительницы кольцо с бриллиантом. Тогда знаменитость не стала комментировать сплетни.

В конце июля Леди Гага подтвердила слухи о помолвке с предпринимателем Майклом Полански. Позже стало известно, что певица и бизнесмен хотят заключить брачный договор.