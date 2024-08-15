"СтарХит": 52-летняя звезда "Реальных пацанов" Федункив впервые станет мамой

Марина Федункив, российская актриса, телеведущая и певица, которой в конце этого месяца исполнится 53 года, впервые станет мамой, утверждает "СтарХит".

Федункив, родившаяся в 1971 году в Перми, - звезда Comedy Woman и "мама Коляна" из культовых "Реальных пацанов".

В 2021-м году артистка вышла замуж за итальянского предпринимателя Стефано Маджи и теперь - сообщил изданию источник, пара ждет своего первенца.

"Марина беременна, и это уже невозможно скрыть", - заявил инсайдер. При этом отмечено, что она "особо и не пытается" скрывать свое интересное положение - "хоть в кадре и носит просторные наряды".

По мнению источника, актриса сейчас "месяце примерно на шестом". В связи с чем коллеги окружают будущую маму "невероятной заботой".