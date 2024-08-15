Чимин из BTS установил новый рекорд среди сольных исполнителей в жанре K-pop

Песня провела в топ-25 три недели. Прежде подобное достижение сольным K-pop-исполнителям не покорялось.

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Трек Чимина Who дебютировал в чарте Billboard Hot 100 на 14-м месте. На третьей неделе он занимает 24-ю позицию, сообщает Soompi.

Также песня занимает второе место в Global Excl. U.S., пятое в Global 200 и 16-е в Digital Song Sales. Ранее Who возглавляла все три чарта на протяжении двух недель.

Сольный альбом Чимина Muse также продолжает занимать высокие позиции в чартах Billboard: второе место в World Albums и 14-е в Top Album Sales и Top Current Album Sales.

Чимин занимает 25-е место в Billboard’s Artist 100. Это уже 14-я неделя для него в общем зачете артистов.

Второй сольный альбом Чимина вышел 19 июля. При этом артист все еще находится в армии, как и остальные участники BTS, кроме Джина, который уже окончил службу.