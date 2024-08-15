ФНС заблокировала счета компании солиста Uma2rman Владимира Кристовского

Налоговая заблокировала счета компании солиста Uma2rman Владимира Кристовского. Как сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источники, певец задолжал 390 тысяч рублей.

По информации канала, Кристовский учредил в 2022 году компанию «Ума». Тогда он собирался открыть кафе и готовился к этому. Чуть позже его планы изменились и от идеи открытия заведения музыкант отказался, но фирму закрывать не стал. В результате счета компании заблокировали с задолженностью. Кроме того, в ФНС вовремя не предоставили декларацию.

Сам Кристовский сейчас гастролирует по России со своей группой. Ресторанным бизнесом он больше заниматься не планирует.

Напомним, что в апреле на музыканта подали в суд за корпоративную связь в неоткрытом кафе. После того как Кристовский отказался от идеи, он не закрыл договор с «Бизнес Связью». Спустя два года руководство фирмы потребовало взыскать с певца более 14 тысяч рублей.