Марина Федункив ждет первого ребенка в 52 года

Звезда Comedy Woman 52-летняя Марина Федункив и ее муж Стефано в этом году впервые станут родителями. Информация просочилась со съемочной площадки нового шоу ТНТ «Первые на деревне».

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— Федункив беременна, и это уже невозможно скрыть. Да она особо и не пытается, хоть в кадре и носит просторные наряды. Выглядит прекрасно, уже заметный животик, месяц примерно шестой. Чувствует себя вроде бы тоже хорошо, не слышали, чтобы жаловалась, — передает слова инсайдера Starhit.

Источник отметил, что многие из съемочной группы заранее знали и были готовы к тому, что актриса в положении. А кто не знал — «конечно, обсуждают».

Кроме того, она избегает работы в экстремальных условиях, например, на съемки в леса, где много грязи, — она не ездит.

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