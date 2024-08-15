Певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) устроил «квартирник» сотрудникам Запорожской АЭС, которые недавно пережили серьезный пожар на станции, возникший из-за атаки ВСУ. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе артиста.

Там же музыкант исполнил новый хит «Душа нараспашку». Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук, в свою очередь, поблагодарил исполнителя за «беспрецедентное выступление» и пригласил Дронова на свой 40-летний юбилей.

Выступление Shaman на ЗАЭС состоялось 14 августа в рамках гастрольного тура певца по Новороссии. Музыкант также побывал в Мариуполе, Луганске, Геническе, Снежном, Краснодоне и др.

Shaman вспомнил, как впервые приехал в Мариуполь после освобождения города. Тогда, рассказал Дронов, крыша Дворца детского и юношеского творчества, где проходил его концерт, была пробита снарядами, а на фасаде виднелись следы автоматных очередей. Сейчас Мариуполь, по его словам, сильно изменился.

22 августа Shaman презентует новую концертную программу и большой гастрольный тур «Победа!». Мероприятие состоится на Красной площади.

11 августа ВСУ нанесли удар по ЗАЭС при помощи дрона-камикадзе. В результате на станции произошел пожар, который вскоре удалось потушить.