Продюсер раскрыл, что происходит с группой «Чайф»

В музыкальной группе «Чайф» происходит трансформация, рассказал «Страстям» продюсер и шоумен Сергей Дворцов. По его словам, также снизилась цена за их концерты.

В чем проблема любого коллектива, который уходит в тень и дает мало концертов? Потому что идет распад. Также в подобных группах возможны какие-то разногласия, кто-то, возможно, устает уже от бешеного графика, гастрольных туров. Все-таки творчество — это колоссальная работа, — объяснил эксперт.

Продюсер отметил, что раньше группа за один концерт получала от 700 тысяч до двух миллионов рублей. Сейчас вероятно, что гонорары снизили на полмиллиона, поскольку артисты часто делают скидки организаторам, добавил Дворцов.

Ранее Сергей Дворцов заявил, что певец Егор Крид вряд ли сможет побить рекорд лидера группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова. По его словам, Крид планирует собрать на своем концерте в «Лужниках» 80 тысяч человек.

До этого солист группы «Чайф» Владимир Шахрин не согласился с мнением, что русский рок умер. Он отметил, что рок стал устоявшимся жанром, как джаз или классическая музыка. Музыкант привел в пример фортепианную музыку с огромным количеством исполнителей, где также есть Денис Мацуев, на концерты которого люди приходят из-за особенной манеры игры.