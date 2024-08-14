В Сочи поразились тому, как изменился Петр Чернышев

Фигурист Петр Чернышев, вдовец актрисы Анастасии Заворотнюк, существенно изменился после смерти супруги: осунулся, оброс бородой, пишет «Комсомольская правда».

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» скончалась 29 мая 2024 года и была похоронена на Троекуровском кладбище.

Ее родные пытаются вернуться к обычной жизни. Вместе с тем, отметили журналисты, Чернышов очень тяжело переживает горе, все еще не снимает обручальное кольцо. Они добавили, что «вид похоронившего жену Петра разбивает сердце».

По данным газеты, фигурист не планировал приезжать в Сочи, где его заметили корреспонденты, но все же прибыл на курорт с тем, чтобы на фоне болезни Татьяны Навки поддержать участников шоу.

Ранее сообщалось, что Чернышев каждый день появляется на Троекуровском кладбище, поправляет венки на могиле жены.