Адель похвалила поклонницу из России

Британская певица Адель сделала приятный жест в отношении своей поклонницы из России на концерте в Мюнхене. Видеоролик с фрагментом выступления певицы появился в социальных сетях.

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Готовясь посетить один из нескольких концертов Адель, которые проходят сейчас в немецком городе Мюнхене, поклонница артистки из России по имени Стефания воссоздала черное платье известного бренда с пышными белыми рукавами, в котором сама певица выходила в 2021 году.

Поскольку девушка на концерте находилась в рядах у самой сцены, Адель заметила юную фанатку и оценила ее образ.

— Мне нравится твое платье, — сказала певица.

Кадры со словами Адель и бурная реакция Стефании стали очень популярны среди пользователей социальных сетей.

В феврале артистка решила временно покинуть сцену и отложить мартовские концерты из-за проблем со здоровьем. Артистка объяснила, что недавно перенесла болезнь и, не успев толком восстановиться, вновь приступила к выступлениям. В результате это негативно сказалось на ее голосе. Адель попросила прощения у своих поклонников «за неудобства», отметив, что переносит концерты по советам врачей.