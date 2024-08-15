Арбенина высказалась высказалась о названии группы «Ночные снайперы»

Солистка рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина высказалась о названии своего музыкального коллектива. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«До сих пор не могу понять смысл словосочетания "ночные снайперы". Ведь известно же, что снайперы по ночам не работают, здесь одно из двух: либо это результат девичьей невежественной неосведомленности, либо божественное провидение», — написала артистка, вспомнив поговорку «как корабль назовешь, так он и поплывет».

Ранее Арбенина рассказала о своей наркотической зависимости в прошлом. По словам исполнительницы, она понимала, что проблему надо было решать: в этом ей помогали вера и дети.