«Уэмбли» запретил безбилетным фанатам Тейлор Свифт собираться возле стадиона

Представители площадки «Уэмбли» в Лондоне заявили, что будут выводить всех поклонников певицы Тейлор Свифт без билета, собирающихся рядом с ареной.

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Власти приняли решение, чтобы усилить меры безопасности после срыва трех шоу Свифт в Вене, сообщает The Guardian.

Выступления отменили из-за угрозы теракта. Один из подозреваемых террористов признавался, что планировал нанести вред как можно большему количеству людей за пределами арены. Ожидалось, что таких зрителей будет около 35 тысяч.

Представитель лондонской полиции заявил, что ничего не указывает на опасность во время лондонских концертов звезды.

Ранее 40 тысяч фанатов посмотрели шоу Тейлор в Мюнхене бесплатно с холма неподалеку.