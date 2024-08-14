Стало известно о болезни Владимира Преснякова

Певец Владимир Пресняков рассказал, что из-за воспаления легких вынужден перенести концерты в Светлогорске (Калининградская область). Об этом пишет «Московский комсомолец».

Ранее организаторы сообщили, что выступления Преснякова, которые должны были состоятся 15 и 16 августа в Светлогорске, перенесены на 10 и 11 ноября.

График выступлений, добавили он, изменен в связи с болезнью артиста. Приобретенные билеты остаются действительными, возврат осуществляется по месту покупки.

«Любимый мой Калининград, так получилось, что я сильно заболел, воспалением легких. Мне нужно будет лечиться неделю, как минимум пять дней. К сожалению, я вынужден перенести концерты в «Янтарь Холле» в Светлогорске, которые очень ждал», — признался артист.

Пресняков отметил, что очень ждет встречи с фанатами и надеется на их понимание.