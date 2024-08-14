Кудрявцева пожаловалась, что не может восстановиться после операции

Телеведущая Лера Кудрявцева посетовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что не может до конца восстановиться после операции на ноге, которую ей сделали в конце февраля нынешнего года.

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«Уже получается пять месяцев, шестой пошел, и я до сих пор не могу согнуть колено, так чтобы до конца. Жесть!» — заявила ведущая шоу «Секрет на миллион».

При этом знаменитость прошла реабилитацию и выполнила все рекомендации врачей. Кудрявцева считает, что ее восстановление прошло бы быстрее, будь она занимающейся ежедневно спортсменкой.

В феврале Кудрявцева получила серьезную травму колена. У нее была порвана крестообразная передняя связка в колене и перелом мыщелка тазобедренного сустава. Телеведущая признавалась, что сломала ногу «по чистой случайности» во время репетиции танца для нового шоу. Она услышала хруст и почувствовала резкую боль при попытке прыгнуть на сцене.

В марте телеведущая впервые вернулась в студию после перелома. Она вышла на работу на костылях. Позднее Кудрявцева показала новые костыли со стразами, которые она использовала для съемок телепроектов.