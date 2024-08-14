Пугачева рассказала, что дети переживают из-за скорого ухода матери

Алла Пугачева решила снова стать мамой в браке с Максимом Галкиным*. В силу возраста Алла Борисовна не могла сама выносить и родить ребенка, поэтому пара прибегла к суррогатному материнству. У них родились близнецы Лиза и Гарри. Сейчас Примадонне 75 лет, а ее детям по 11 лет. И они уже понимают, что их мама не похожа на большинство родителей их сверстников. В одном из старых интервью Пугачева сказала, что ее дети уже начинают задумываться о жизни:

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«Они спросили, сколько дней нам еще осталось жить».

Алла Борисовна старается проводить все свое время с детьми. Возможно, энергия их детей придает ей сил и энергии.

«Время не властно над истинной любовью. Алла Борисовна и Максим Галкин нашли способ исполнить свою мечту о родительстве, и их близнецы, кажется, уже начали осознавать глубину жизни. Пусть каждый день их семьи будет полон радости и гармонии!»; «Алла Пугачева, несмотря на возраст, остается настоящим примером силы и любви. Она делает все возможное, чтобы создать своим детям самые счастливые моменты. Желаю ей и ее семье продолжать наслаждаться каждым днем вместе», — поддерживают поклонники Пугачеву.

*признан иноагентом на территории РФ