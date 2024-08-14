У Оксаны Самойловой появилось новое хобби

Модель, блогер и супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова в интервью «Пятому каналу» рассказала о своем новом хобби. Блогер занялась сельским хозяйством.

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Самойлова призналась, что с трудом переживает кризис в поведении дочери Ариелы, которой недавно исполнилось 13 лет. Девочка, по словам звезды, странно одевается и не хочет общаться с семьей. Чтобы отвлечься от тревог, она решила «переключиться на что-то другое».

«Мне просто всегда нравилась эта вся дачная движуха, фермочки. Я хотела всегда с цыплятами поиграть и с утятами тоже. В этом году я такая сижу, думаю: блин, где взять утят поиграть? Подумала такая: а почему бы их не высидеть самостоятельно», — объяснила блогер.

По ее словам, на участке был возведен курятник, приобретен инкубатор. Осталось дождаться потомства. При этом модель неожиданно столкнулась с угрозой в лице супруга, который обожает завтракать яичницей. Одно яйцо уберечь не удалось, признается она.

До этого Самойлова говорила, что хочет вырастить успешных и здоровых детей, поэтому внимательно следит за собой. Звезда старается вести активный образ жизни, заниматься спортом и правильно питаться, чтобы дети видели перед собой достойный пример.

Вместе с мужем она растит трех дочерей и сына: 13-летнюю Ариелу, 9-летнюю Лею, 7-летнюю Майю и 4-летнего Давида. Самойлова признавалась, что очень любит маленьких детей и задумывается о пятом ребенке, но ее останавливает нехватка времени.