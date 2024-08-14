Стало известно, кому досталось наследство Легкоступовой

Яхтсмен Юрий Фурсов, экс-супруг известной певицы Валентины Легкоступовой, рассказал, что раздал все наследство родственникам артистки, пишет «СтарХит».

По данным портала, после смерти исполнительницы осталось солидное наследство — 10 млн рублей, дом в Подмосковье, квартира и автомобиль.

Журналисты отметили, что после смерти Легкоступовой разразился грандиозный скандал: фанаты, друзья, родня певицы обвинили в ее кончине вдовца. В связи с этим яхтсмен предпринимал все возможные меры для спасения своего честного имени — давал интервью, ходил на ТВ-шоу и судился с другими наследниками.

«Мне изначально ничего из ее имущества не было нужно. Я неоднократно заявлял об этом. Хотя и подавал на раздел наследства. Сделал это лишь затем, чтобы как-то противостоять обрушившемуся на меня потоку лживых обвинений и некоторых людей поставить на место», — подчеркнул Фирсов.

Мужчина пояснил, что по закону имел право оставить себе все наследство. Вместе с тем, деньги он раздал родственникам Легкоступовой, квартиру — ее сыну Матвею, подмосковный дом и машину — ее дочери.

«Меня не в чем упрекнуть. Я считаю, что достойно выдержал эту ситуацию и выжил», — резюмировал яхтсмен.

В настоящее время, уточнили журналисты, Фирсов счастлив в новом браке. Он женился на вдове известного судьи.