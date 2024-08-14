Адвокат объяснил, почему дочь не помешала Долиной стать жертвой мошенников

Звездный адвокат Сергей Жорин считает, что певица Лариса Долина вряд ли вернет отданные ею мошенникам деньги. Об этом сообщает издание Woman.ru.

На днях исполнительница продала свою квартиру в центре Москвы и перевела деньги злоумышленникам. Всего преступникам удалось похитить более 200 млн рублей. После этого в квартиру пытались попасть новые собственники. Певица обратилась в полицию, после чего МВД России возбудило уголовное дело.

«Насколько я понимаю, квартиру уже переоформили, сделка полностью состоялась, она зарегистрирована в Росреестре, а деньги поступили на счета продавца. Теперь покупатели имеют полное право заехать в свою новую квартиру», — заявил Жорин.

По словам адвоката, покупатели останутся собственниками квартиры Долиной, если их признают добросовестными. И тогда отданные певицей деньги должны будут вернуть те, кто их получил, мошенники.

«А это сложно, скорее всего, они по какой-то цепочке уже выведены», — пояснил Жорин.

Также защитник рассказал, что преступники часто применяют схему, по которой обманули народную артистку России. Они представляются сотрудниками правоохранительных органов и рассказывают про утечку персональных данных. Затем преступники запугивают жертву, вспоминая статью 310 УК РФ «Разглашение данных предварительного расследования».