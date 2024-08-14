Kizaru выпустил фильм про свой первый тур

Хип-хоп- и трэп-артист Kizaru выложил на своем YouTube короткометражную документальную картину Life On Stage о своих первых в карьере гастролях.

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26-минутное видео снято компанией Mackay Productions. В работе много кадров с выступлений, а также закулисные съемки с фанатами и командой и мини-интервью с исполнителем.

Kizaru занимается музыкой с 2010 года. Но рэпер живет за границей, поэтому его дебютный тур состоялся только в 2023-м. Он включал несколько европейских городов.

Ранее музыкант выпустил свой седьмой лонгплей QUAZIMODO. 30 августа звезда снова отправится с концертами по Европе.