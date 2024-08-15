Звезда «Дома-2» рассказала, какой мужчина должен быть у Бузовой

Бывшая участница «Дома-2», модель и блогерша Виктория Берникова заявила в беседе с Prozvezd, что телеведущая Ольга Бузова не спешит заводить серьезные отношения.

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По словам Берниковой, Бузова прекрасно видит, когда мужчины пытаются ее использовать, чтобы получить выгоду. Она назвала это одной из причин, почему знаменитость до сих пор не в браке. Блогерша уверена, что артистке нужен заботливый партнер.

«Ольге нужен папа. Не в плане возраста. А в том плане, что ее мужчина должен обладать качествами отца. Этот мужчина должен давать ту опору и поддержку, которая необходима каждой женщине», — отметила модель.

Берникова пожелала Бузовой стать мамой. По мнению блогерши, материнство невероятно раскрывает женщину. Она считает, что телеведущая станет прекрасным родителем.

Бузова была замужем один раз. В 2012 году она сыграла свадьбу с футболистом Дмитрием Тарасовым. В 2016-м стало известно, что пара развелась. По словам звезды, причиной расставания послужили измены мужа. Артистка тяжело переживала разрыв.