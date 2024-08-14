Кайли Дженнер прокомментировала слухи о приеме «Оземпика»

Американская телезвезда Кайли Дженнер опровергла слухи о приеме препарата для лечения диабета «Оземпик», который звезды стали использовать для похудения. Соответствующее интервью приводит журнал Vogue.

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27-летняя предпринимательница заявила, что после рождения второго ребенка не получила достаточного сочувствия по поводу ее формы.

«Я весила 200 фунтов (90 килограммов), когда родила двоих детей. Я, наконец, сбросила лишний вес после первых родов, а затем забеременела снова два месяца спустя. Мне кажется, что люди не проявили ко мне достаточного сочувствия. Они обвиняют меня в том, что я принимаю наркотики или что-то в этом роде», — посетовала она.

Дженнер призналась, что ее раздражают люди, которые забывают о том, что она еще молода и может легко избавиться от лишних килограммов.

«Неужели все забыли, что у меня было двое детей и я набрала по 60 фунтов (27 килограммов) за обе беременности?» — возмутилась бизнесвумен.

Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер в откровенном образе попала на обложку упомянутого издания.