Кэти Перри подозревают в нанесении ущерба окружающей среде на съемках клипа

Правительство Балеарских островов в Испании начало расследование по факту возможного нанесения вреда окружающей среде на заповедных дюнах С’Эспальмадора во время съемок клипа Кэти Перри на трек Lifetimes.

© Звук

Местный департамент охраны окружающей среды утверждает, что продюсерская компания не получила надлежащего разрешения перед началом работы над проектом, передает The Guardian. При этом, согласно заявлению, съемка не является «преступлением против окружающей среды» и может быть разрешена по запросу.

По сюжету злополучного видео Перри весело проводит время на островах Ибица и Ферментера. В клипе есть кадры экологически богатой системы дюн С’Эспальмадора.

Примечательно, что ролик на недавнюю песню артистки Woman’s World также подвергся критике.

Lifetimes стал вторым синглом певицы из предстоящего альбома «143», который увидит свет 20 сентября. Ранее Кэти объяснила, как дочь вдохновила ее на создание композиции.