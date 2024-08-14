Эрнст потерял более миллиарда рублей на сети ТЦ

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст потерял более миллиарда рублей на сети торговых центров. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По данным канала, в 2023 году Эрнст стал учредителем компании «Место встречи». Его доля в предприятии составила 49%. По данным СМИ, под этим юридическим лицом работает сеть торговых центров. Согласно бухгалтерской отчетности, за 2023 год прибыль проекта ушла в минус на 1,1 млрд рублей. Причины подобной ситуации в публикации не уточняются.

Ранее СМИ сообщили, что супруга гендиректора телеканала Софья Эрнст решила открыть гипермаркет с посудой, текстилем и цветами. В апреле она зарегистрировала компанию «Исток». Основной деятельностью фирмы указана работа в области исполнительских искусств и организации развлечений, а побочной: торговля текстилем, посудой, книгами, канцелярией и многим другим. Кроме того, организация собирается вести ресторанную и кинодеятельность.