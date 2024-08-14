Директор Долиной прокомментировал попытку захвата ее картиры

Директор певицы Ларисы Долиной Сергей Пудовкин дал комментарий о попытке захвата мошенниками квартиры певицы в Хамовниках. Своей позицией он поделился в одном из последних интервью в среду, 14 августа.

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— История сложная. Надо ждать решения следственных органов, — заявил Пудовкин.

Менеджер сообщил, что находится за границей и лично не был в квартире, поэтому не может подтвердить или опровергнуть захват жилья Долиной. За информацией он посоветовал обращаться к сотрудникам правопорядка. Вопросом дела о мошенничестве в отношении певицы является серьезным вопросом, на который последует «максимально «жесткая реакция»», заверил директор звезды в беседе с 360.ru.

Пятеро неизвестных пытались попасть в квартиру народной артистки РФ Ларисы Долиной в московских Хамовниках. Незваные гости заявили, что теперь жилище принадлежит им, и потребовали впустить их внутрь. Охранники элитного ЖК им не поверили и вызвали полицию. Позднее выяснилось, что два месяца назад Долина якобы сама продала квартиру площадью 240 квадратных метров. Что известно об этом случае — в материале «Вечерней Москвы».

Позже стало известно, что мошенники звонили Долиной с территории Украины.