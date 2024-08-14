Сестра Жанны Фриске раскрыла свой вес

Блогерша Наталья Фриске сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что весит 69 килограмм.

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Фриске уточнила, что ее рост составляет 170 сантиментов.

Наталья Фриске стала известна в 2007 году, когда стала солисткой группы «Блестящие». Она пришла на замену своей сестры Жанны, которая на тот момент покинула коллектив. На данный момент она работает мастером перманентного макияжа и развивает свой блог.

14 июня Фриске выступила на премии МУЗ-ТВ с группой «Блестящие», чтобы почтить память сестры. 15 июня 2015 года Жанны Фриске не стало из-за опухоли головного мозга.

Фриске рассказала, что на премии МУЗ-ТВ пять человек ее назвали Жанной. Блогерша уточнила, что никогда не хвастается тем, что является сестрой известной певицы. По словам Натальи, даже когда ее путают на улице, она не рассказывает о родстве с Жанной.

8 апреля 2022 года Фриске родила дочь Луну от парикмахера Александра Титова. Девушка смогла забеременеть с помощью ЭКО. Она заплатила почти 800 тысяч рублей за процедуру. Блогерша не поддерживает связь с отцом малышки.