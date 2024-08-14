Суд вынес решение по правам на «Белые розы» и другие хиты «Ласкового мая»

Хостинский районный суд Сочи признал, что права на все главные хиты песни группы «Ласковый май» принадлежат семье покойного певца Юрия Шатунова. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Родные экс-солиста музыкального коллектива обратились в суд с иском к продюсеру Андрею Разину. В заявлении было указано, что в 2019 году Шатунов заключил с Сергеем Кузнецовым договор, по которому исключительные права на 23 композиции стали принадлежать ему. А после смерти артиста они перешли его семье – вдвое, дочери и сыну.

Однако экс-продюсер «Ласкового мая» утверждал, что в 1992 году тоже заключил договор с Кузнецовым, поэтому является настоящим правообладателем. По его словам, в договоре упоминались 27 песен, среди которых 23 спорных. Оригинал этого документа Разин в суд так и не предоставил.

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14 августа стало известно, что суд рассмотрел иск семьи Шатунова и признал, что права на все 23 композиции принадлежат родным музыканта. Среди них «Белые розы», «Седая ночь», «Тающий снег» и другие.

Ранее экс-участник «Ласкового мая» Сергей Серков обвинил Андрея Разина в буллинге.